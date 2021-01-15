"Лучше меньше, да лучше": президент ФРГ напомнил про "удалёнку"

Власти Германии, в которой по-прежнему действует жёсткий режим ограничений, ещё раз попросили предпринимателей дать своим сотрудникам возможность работать из дома. Для убедительности с заявлением выступил президент ФРГ.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: сейчас как никогда актуален принцип "лучше меньше, да лучше". Чем больше людей будут работать из дома — тем безопаснее будет в стране в целом. К обращению присоединились руководители профсоюзов страны, данные передаёт rnd.de.

"Постарайтесь сделать так, чтобы сотрудники могли работать из дома. Контакты на работе тоже следует сократить. "Лучше меньше, да лучше" — актуальный сейчас принцип", — отметил Штайнмайер в обращении к работодателям.

Также Штайнмайер напомнил сотрудникам: в офисы без лишней необходимости являться не стоит, потому что работа из дома — один вариантов "защиты" коллег.