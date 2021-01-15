Борис Джонсон высказался по поводу IT-гигантов и блокировок

К обеспокоенным ситуацией с социальными сетями и их бесконтрольными блокировками присоединился Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Политик отметил, что стоит "установить границы" для IT-гигантов.

Напомним, что блокировка Дональда Трампа в Twitter (за которой последовали блокировки и в других сетях, в том числе на YouTube и в Snapchat) вызвала бурные дискуссии в Европе.

Ранее на этой неделе официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель назвала блокирование Трампа в Twitter "проблематичным", добавив, что любые посягательства на свободу слова должны осуществляться "в соответствии с законом и в рамках, определённых законодателями".