К обеспокоенным ситуацией с социальными сетями и их бесконтрольными блокировками присоединился Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Политик отметил, что стоит "установить границы" для IT-гигантов.
Напомним, что блокировка Дональда Трампа в Twitter (за которой последовали блокировки и в других сетях, в том числе на YouTube и в Snapchat) вызвала бурные дискуссии в Европе.
Ранее на этой неделе официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель назвала блокирование Трампа в Twitter "проблематичным", добавив, что любые посягательства на свободу слова должны осуществляться "в соответствии с законом и в рамках, определённых законодателями".
"Я действительно думаю, что нам предстоит дискуссия о статусе крупных интернет-компаний.
Пришло время откровенно поговорить о границах, которые мы хотим установить, а также о роли этих компаний в том, как они решают вопросы с публикацией данных", — приводит слова Джонсона Politico.
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