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Эрдоган назначил ректора в университет и спровоцировал протесты

Мир

Студенты и преподаватели одного из ведущих турецких университетов продолжают протестовать против назначенного президентом страны ректора. По их мнению, подобные действия могут "разрушить остатки академической свободы".

Эрдоган назначил ректора в университет и спровоцировал протесты

Суть проблемы: в Босфорский университет (Стамбул) пришёл ректор Мелих Була, бывший политик. Его назначение произвели по прямому указанию президента страны, Реджепа Эрдогана.

Назначение ректора не понравилось ни студентам, ни преподавателям: все вместе они вышли на протесты, к которым присоединились представители других учебных заведений страны.

"Эрдоган нарушил традицию избирать на этот пост одного из преподавателей университета и назначил ректором Мелиха Булу, бывшего политика.

Босфорский университет, ранее избегавший вмешательства властей благодаря своим достижениям, теперь считается его противниками "оплотом ориентированной на Запад элиты", — пишет Politico.

Полиция на протесты отвечала жёстко: известно о применении слезоточивого газа, а также задержании минимум 45 студентов. СМИ уточняют, что задержанных обычно отпускают без предъявления обвинений.

"Власти провоцируют "утечку мозгов". Это снова будут блестящие студенты, и речь идёт о так называемом интеллектуальном капитале.

И это тот компонент, который в гораздо большей степени, чем иностранные инвестиции, делает страну страной", — резюмирует Эсра Мунган, профессор кафедры психологии Босфорского университета.

Автор: Константин Шапров
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