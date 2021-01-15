Эрдоган назначил ректора в университет и спровоцировал протесты

Студенты и преподаватели одного из ведущих турецких университетов продолжают протестовать против назначенного президентом страны ректора. По их мнению, подобные действия могут "разрушить остатки академической свободы".

Суть проблемы: в Босфорский университет (Стамбул) пришёл ректор Мелих Була, бывший политик. Его назначение произвели по прямому указанию президента страны, Реджепа Эрдогана.

Назначение ректора не понравилось ни студентам, ни преподавателям: все вместе они вышли на протесты, к которым присоединились представители других учебных заведений страны.

"Эрдоган нарушил традицию избирать на этот пост одного из преподавателей университета и назначил ректором Мелиха Булу, бывшего политика. Босфорский университет, ранее избегавший вмешательства властей благодаря своим достижениям, теперь считается его противниками "оплотом ориентированной на Запад элиты", — пишет Politico.

Полиция на протесты отвечала жёстко: известно о применении слезоточивого газа, а также задержании минимум 45 студентов. СМИ уточняют, что задержанных обычно отпускают без предъявления обвинений.