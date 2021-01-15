Студенты и преподаватели одного из ведущих турецких университетов продолжают протестовать против назначенного президентом страны ректора. По их мнению, подобные действия могут "разрушить остатки академической свободы".
Суть проблемы: в Босфорский университет (Стамбул) пришёл ректор Мелих Була, бывший политик. Его назначение произвели по прямому указанию президента страны, Реджепа Эрдогана.
Назначение ректора не понравилось ни студентам, ни преподавателям: все вместе они вышли на протесты, к которым присоединились представители других учебных заведений страны.
"Эрдоган нарушил традицию избирать на этот пост одного из преподавателей университета и назначил ректором Мелиха Булу, бывшего политика.
Босфорский университет, ранее избегавший вмешательства властей благодаря своим достижениям, теперь считается его противниками "оплотом ориентированной на Запад элиты", — пишет Politico.
Полиция на протесты отвечала жёстко: известно о применении слезоточивого газа, а также задержании минимум 45 студентов. СМИ уточняют, что задержанных обычно отпускают без предъявления обвинений.
"Власти провоцируют "утечку мозгов". Это снова будут блестящие студенты, и речь идёт о так называемом интеллектуальном капитале.
И это тот компонент, который в гораздо большей степени, чем иностранные инвестиции, делает страну страной", — резюмирует Эсра Мунган, профессор кафедры психологии Босфорского университета.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.