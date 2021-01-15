Китайский гигант Xiaomi, известный своими смартфонами и другими гаджетами, по-прежнему не считает обоснованными американские санкции. Напомним, что руководство Xiaomi Вашингтон обвинил в связях с китайскими военными структурами.

Заявление Xiaomi стало доступно в пятницу, 15 января. В нём представители компании заявляют: связей с военными не имеем, санкции — неуважение к законам, а ответ может последовать в самом скором времени.

"Услуги и продукция компании используются в гражданской и коммерческой сферах.

Компания подтверждает, что не принадлежит, не контролируется и не имеет связей с военной отраслью, а также не является китайской военной компанией, подпадающей под действие американского закона о национальной безопасности.

Компания примет подходящие меры для защиты своих интересов и интересов её акционеров", — пишут эксперты Xiaomi.