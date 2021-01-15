Генсек НАТО: верю в демократические институты США

Для НАТО очень важна мирная передача власти в США — именно такой вариант позволит без проблем начать работу с Джо Байденом. В НАТО надеются, что Байден останется сторонником плодотворного сотрудничества с блоком.

Прокомментировал будущие отношения США и НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он выделил важное:

"Результаты выборов должны соблюдаться. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом", — подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, не стоит забывать о тех, кто провоцировал нападение на Капитолий: их нужно привлекать к ответственности, уверен Столтенберг.

Напомним, что ранее в НАТО были недовольны решением Анкары по С-400. США как ключевой "патрон" блока крайне важны для НАТО в качестве "фактора подавления".