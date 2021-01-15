В Кении обнаружен новый вариант COVID, никогда не встречавшийся в мире

Ученые из кенийского Института медицинских исследований (Кемри) обнаружили в стране уникальный и специфический вариант коронавируса, который уже может распространяться "тихим" способом.

Об этом сообщили местные СМИ.

На основе данных генома вируса, взятых из образцов 205 человек в восьми регионах страны в период с июня по октябрь 2020 года, группа выявила 16 находящихся в обращении вариантов, четыре из которых доминируют по количеству инфекций.

Одна из этих мутаций имела определенное изменение аминокислот и вызвала особую озабоченность у команды исследователей:

"Мы не видели этого варианта нигде в мире", — заявил Чарльз Эсти, исследователь KEMRI.

По его словам, генетический состав новой мутации содержит "только два или три изменения", которые "не изменяют общее поведение вируса".