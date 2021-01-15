Напоследок Трамп составил план "ядерного развития" США

В последние дни своего пребывания на посту президент США Дональд Трамп подписал указ, воздействие которого может ощущаться до 2040 года.

Он предписывает агентствам работать над новыми видами ядерной энергии для освоения космоса и военного использования.

Приказ о продвижении "малых модульных реакторов для национальной обороны и освоения космоса" был опубликован во вторник, но остался незамеченным в информационном шуме вокруг инаугурации, импичмента и беспорядков в Капитолии несмотря на то, что его содержание может оказать длительное влияние на ядерную политику США.

Основные положения документа

Объявив ядерную энергетику " критически важной для национальной безопасности, энергетической безопасности и экономического процветания Соединенных Штатов", Трамп поручил нескольким правительственным ведомствам совместно разработать небольшие ядерные реакторы для использования военными, в космических исследованиях и внутреннем производстве энергии.

Согласно тексту документа, политика правительства США должна быть направлена на укрепление "национального оборонного и космического потенциала" с использованием ядерных технологий и создание возможностей для инноваций частного сектора в этой области с тем, чтобы "поддерживать технологическое превосходство в области ядерных исследований и разработок, производственного мастерства и безопасности".

Отметив, что большинство концепций реакторов опираются на "уран (HALEU), для которого в настоящее время не существует внутренних коммерческих возможностей обогащения", Трамп приказал Министерству энергетики завершить свою "продолжающуюся 3-летнюю демонстрацию технологии обогащения американского происхождения для производства HALEU и разработать план ее передачи частному сектору».

Пентагону даётся шесть месяцев на "разработку и реализацию плана" по демонстрации микрореактора на "отечественной военной установке".

В координации с Госдепартаментом, коммерцией, энергетикой и НАСА Министерству обороны было также поручено провести экспериментальный эксперимент "переносного прототипа микрореактора и разработать чертежи использования ядерной энергии в будущем - в том числе для космических двигателей.

Тем же пяти агентствам было поручено "разработать общую технологическую дорожную карту до 2030 года "и координировать разработку" перспективных ядерных реакторов наземного базирования и космических ядерных энергетических и двигательных установок".

Кроме того, НАСА было поручено определить требования к ядерному использованию до 2040 года и провести анализ затрат и выгод.

Почему приказ Трампа будет выполняться

В то время как все это может показаться бессмысленной бумажной волокитой, которая может быть отменена администрацией Байдена-Харриса в течение недели или двух, Вашингтон работает на бюрократии, и однажды начатые проекты, подобные этим, очень трудно остановить.

То, что среди исполнителей значится Пентагон, является дополнительной «защитой» плана от пересмотра или отмены, поскольку военные являются универсальным криптонитом в Вашингтоне, несмотря на ежегодный "оборонный" бюджет, приближающийся к $1 трлн.

ДЛЯ СПРАВКИ