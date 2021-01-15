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Польша: в США разгул цензуры, у нас такого не будет

Мир » Европа » Евросоюз

Польское правительство осудило "неправильное обращение" социальных медиа-платформ с аккаунтами президента США Дональда Трампа.

Польша: в США разгул цензуры, у нас такого не будет

"Решение Facebook удалить аккаунт Трампа было политически мотивированным, лицемерным и равносильным цензуре", — заявил местным СМИ заместитель министра юстиции Себастьян Калета.

Он рассказал изданию Rzeczpospolita, что в настоящее время в Польше готовятся принять новый закон, чтобы остановить идеологическую цензуру. Согласно ему "удаление законного контента будет прямым нарушением закона, и это должно быть соблюдено платформами, которые работают в Польше".

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал аналогичные комментарии ранее на этой неделе, хотя и не упомянул президента США по имени:

"Алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не должны решать, какие взгляды правильны, а какие нет, — написал он в Facebook. — Не может быть никакого согласия на цензуру.

Цензура свободы слова, которая является областью тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе".

Моравецкий призвал ЕС принять аналогичные правила для управления социальными сетями, хотя нынешняя траектория блока, похоже, склоняется к наказанию платформ за то, что они недостаточно быстро удаляют "оскорбительный" контент.

Однако отдельные страны, такие как Франция, тоже начинают сопротивляться доминированию техногигантов. Министр финансов Франции Бруно Ле Майр недавно назвал технологических титанов "цифровой олигархией" и "одной из угроз" демократии.

ДЛЯ СПРАВКИ

Новый закон о борьбе с цензурой, впервые обнародованный в прошлом месяце, позволит пользователям, чей контент удален соцсетями, обратиться в специальный суд, если они считают, что контент не нарушает польское законодательство и должен быть восстановлен.

Пользователь может сначала подать жалобу на платформу, у которой есть 24 часа, чтобы восстановить "оскорбительный" контент, если они согласны, что он не нарушает польское законодательство.

Однако если платформа отказывается, у пользователя есть 48 часов, чтобы обратиться в суд, вновь созданный для этой цели. Если суд примет решение в пользу подвергнутого цензуре пользователя в течение семидневного периода рассмотрения, цензурная платформа может быть оштрафована на сумму до €1,8 млн.

Однако отдельные страны, такие как Франция, начинают сопротивляться доминированию больших технологий. Министр финансов Франции Бруно Ле Майр недавно назвал технологических титанов "цифровой олигархией" и "одной из угроз" демократии.

Автор: Ольга Лебедева
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