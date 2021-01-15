ВОЗ готова сертифицировать российскую вакцину Sputnik V

Всемирная Организация Здравоохранения готова оказать содействие в ускорении процесса сертификации Российской коронавирусной вакцины Sputnik V для экстренного использования во всем мире.

Об этом сообщил технический сотрудник по иммунизации в ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш на брифинге с русскоязычными СМИ.

"Несколько вакцин, в том числе Sputnik V, в настоящее время находятся на стадии оценки и представления данных... ВОЗ с нетерпением ожидает предоставления необходимых данных для ускорения этих процедур".

Напомним, ВОЗ ранее заявила, что ожидает, что полные данные по Спутнику V будут представлены к концу января, прежде чем она сможет добавить препарат российского производства в свой список вакцин для экстренного использования во всем мире.