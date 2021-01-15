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ВОЗ готова сертифицировать российскую вакцину Sputnik V

Мир

Всемирная Организация Здравоохранения готова оказать содействие в ускорении процесса сертификации Российской коронавирусной вакцины Sputnik V для экстренного использования во всем мире.

ВОЗ готова сертифицировать российскую вакцину Sputnik V

Об этом сообщил технический сотрудник по иммунизации в ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш на брифинге с русскоязычными СМИ.

"Несколько вакцин, в том числе Sputnik V, в настоящее время находятся на стадии оценки и представления данных... ВОЗ с нетерпением ожидает предоставления необходимых данных для ускорения этих процедур".

Напомним, ВОЗ ранее заявила, что ожидает, что полные данные по Спутнику V будут представлены к концу января, прежде чем она сможет добавить препарат российского производства в свой список вакцин для экстренного использования во всем мире.

  • Глобальное агентство здравоохранения разрешило использование вакцины Pfizer/BioNTech в конце декабря. В настоящее время они используются в кампаниях иммунизации в ЕС, Великобритании, США и Канаде.
  • Спутник V, разработанный Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, используется в России и таких странах, как Сербия и Аргентина.
Автор: Ольга Лебедева
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