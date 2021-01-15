Литва никак не придумает, как не получать энергию с БелАЭС

Правительство Литвы создало специальную комиссию для ограничения поступления электростанции из Белоруссии, опасаясь возможных проблем с безопасностью на реакторе Островецкой АЭС.

В заявлении, опубликованном в среду, Совет Министров Вильнюса заявил:

"Существующие усилия по блокированию поставок энергии, производимой заводом "Островец", в Литву не работают".

Вместо этого министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркнул "необходимость работать над полной блокадой завода, а также над повышением нашей энергетической независимости и безопасности электросетей."

Группа, возглавляемая премьер-министром страны, как сообщается, оценит безопасность и целостность Литовской энергосистемы, а также "меры по снижению угроз, создаваемых Островецкой АЭС".

Ранее сообщалось, что, несмотря на запрет импорта с Белорусского объекта, его электроэнергия все еще поступает потребителям в соседнюю прибалтийскую страну.

Реактор, построенный по соглашению с российским "Росатомом", заработал в ноябре, несмотря на серьезные возражения соседних правительств. Островец расположен менее чем в 60 километрах от литовской столицы Вильнюса, и его правительство, как рассказывала "Правда.Ру", порекомендовало своему народу "запастись консервами на случай аварии на Белорусской атомной электростанции".

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