"Ожидаем понимания со стороны США": Турция снова хочет купить С-400

Несмотря на санкции и обещания "последствий" от США, в Анкаре продолжают вести переговоры с Москвой о закупке ещё одной партии комплексов С-400.

По мнению главы турецкого Министерства обороны Хулуси Акара, отказ страны от С-400 принёс бы много проблем. Кроме того, уже приобретённые системы успешно испытываются, напомнил он.

"Ожидаем понимания ситуации со стороны США. Язык санкций, который не подходит союзническим отношениям, неприемлем. Вернуться назад от точки, к которой мы пришли, — очень проблемная ситуация", — сообщил Акар, цитату которого приводит издание Yeni Safak.

Лучший вариант для США — сесть за стол переговоров и спокойно всё обсудить, а не требовать отказа от сделки, угрожая лишением страны новейших самолётов F-35. Напомним, их производство планировали разместить в Турции, но из-за санкций проект заморозили.