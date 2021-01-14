"Как слон в посудной лавке": Лавров раскритиковал США за Ближний Восток

Работа США и союзников на Ближнем Востоке может привести к тяжёлым последствиям для стран и народов региона. Вмешательство такого рода, особенно связанное с попытками "пролезть" во внутренние дела государств, недопустимо.

Ситуацию оценил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Лавров подчеркнул, что Россия солидарна с мнением о недопустимости вмешательства во внутренние процессы суверенных государств.

"Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как в этом регионе США и их ближайшие союзники ведут себя, как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить ещё и Сирийскую Арабскую Республику", — высказался Лавров.

Попытки навязать свои идеологические схемы и принципы будут аукаться "тяжёлыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут", резюмировал глава МИД.