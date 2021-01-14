Несмотря на возможное продление жёсткого варианта карантина и жизнь в режиме самоизоляции, пандемию коронавируса получится взять под контроль уже в ближайшем будущем. Когда это случится, уточнил глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер.
На пресс-конференции эксперт подчеркнул: уже к концу 2021 года пандемию можно будет контролировать. Вилер добавил, что желание населения поскорее вернуться к обычной жизни понятно, но другого пути нет и нужно потерпеть.
"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию.
Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных.
Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число заражённых", — высказался Вилер.
Напомним, в стране всё ещё действует режим локдауна, он введён до 31 января. Однако в СМИ Германии уже писали о возможном продлении ограничительных мер до марта-апреля.
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