Эксперт уточнил, когда в Германии смогут контролировать пандемию

Несмотря на возможное продление жёсткого варианта карантина и жизнь в режиме самоизоляции, пандемию коронавируса получится взять под контроль уже в ближайшем будущем. Когда это случится, уточнил глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер.

На пресс-конференции эксперт подчеркнул: уже к концу 2021 года пандемию можно будет контролировать. Вилер добавил, что желание населения поскорее вернуться к обычной жизни понятно, но другого пути нет и нужно потерпеть.

"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных. Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число заражённых", — высказался Вилер.

Напомним, в стране всё ещё действует режим локдауна, он введён до 31 января. Однако в СМИ Германии уже писали о возможном продлении ограничительных мер до марта-апреля.