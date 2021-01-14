Беспорядками и задержаниями закончилась начавшаяся спокойно акция в Брюсселе. По данным главы администрации коммуны, стражи порядка задержали более 70 человек.
13 января в столице Бельгии прошла акция "Справедливость для Ибрагимы". Однако в числе желающих почтить память умершего недавно юноши оказались радикалы, которые начали беспорядки и даже подожгли полицейский участок.
"Благодарю полицию за быстрое вмешательство и обеспечение безопасности всех жителей и предпринимателей", — высказался глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир через Twitter.
Ибрагим Барри, передают СМИ страны, девятого января находился на бельгийском Северном вокзале в компании. К молодым людям подошли полицейские и попросили показать документы, решив проверить, не нарушаются ли нормы карантина.
Юноша испугался проверки и попытался скрыться, но позднее его сумели поймать и доставили в участок. Там Барри почувствовал себя плохо.
Полицейские вызвали медиков и постарались помочь Барри, но расположенный в участке дефибриллятор был неисправен. Предположительная причина смерти молодого человека — остановка сердца.
"Согласно предварительной информации и видеозаписям, речь не идёт о насилии.
Молодому человеку стало плохо в помещении полицейского участка. Он осел на пол и потерял сознание.
Адвокат, представляющий семью, на основании этих данных обвиняет полицейских в том, что они оставили его на пять-семь минут лежать на земле", — пишут журналисты Sudinfo.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.