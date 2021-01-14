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Акция протеста в Брюсселе переросла в беспорядки

Мир

Беспорядками и задержаниями закончилась начавшаяся спокойно акция в Брюсселе. По данным главы администрации коммуны, стражи порядка задержали более 70 человек.

Акция протеста в Брюсселе переросла в беспорядки

13 января в столице Бельгии прошла акция "Справедливость для Ибрагимы". Однако в числе желающих почтить память умершего недавно юноши оказались радикалы, которые начали беспорядки и даже подожгли полицейский участок.

"Благодарю полицию за быстрое вмешательство и обеспечение безопасности всех жителей и предпринимателей", — высказался глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир через Twitter.

Ибрагим Барри, передают СМИ страны, девятого января находился на бельгийском Северном вокзале в компании. К молодым людям подошли полицейские и попросили показать документы, решив проверить, не нарушаются ли нормы карантина.

Юноша испугался проверки и попытался скрыться, но позднее его сумели поймать и доставили в участок. Там Барри почувствовал себя плохо.

Полицейские вызвали медиков и постарались помочь Барри, но расположенный в участке дефибриллятор был неисправен. Предположительная причина смерти молодого человека — остановка сердца.

"Согласно предварительной информации и видеозаписям, речь не идёт о насилии.

Молодому человеку стало плохо в помещении полицейского участка. Он осел на пол и потерял сознание.

Адвокат, представляющий семью, на основании этих данных обвиняет полицейских в том, что они оставили его на пять-семь минут лежать на земле", — пишут журналисты Sudinfo.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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