Акция протеста в Брюсселе переросла в беспорядки

Беспорядками и задержаниями закончилась начавшаяся спокойно акция в Брюсселе. По данным главы администрации коммуны, стражи порядка задержали более 70 человек.

13 января в столице Бельгии прошла акция "Справедливость для Ибрагимы". Однако в числе желающих почтить память умершего недавно юноши оказались радикалы, которые начали беспорядки и даже подожгли полицейский участок.

"Благодарю полицию за быстрое вмешательство и обеспечение безопасности всех жителей и предпринимателей", — высказался глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир через Twitter.

Ибрагим Барри, передают СМИ страны, девятого января находился на бельгийском Северном вокзале в компании. К молодым людям подошли полицейские и попросили показать документы, решив проверить, не нарушаются ли нормы карантина.

Юноша испугался проверки и попытался скрыться, но позднее его сумели поймать и доставили в участок. Там Барри почувствовал себя плохо.

Полицейские вызвали медиков и постарались помочь Барри, но расположенный в участке дефибриллятор был неисправен. Предположительная причина смерти молодого человека — остановка сердца.