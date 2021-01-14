Мы не МИД и не президент: в польском Сенате спорят о резолюции по США

Противоречиями и спорами закончилась попытка обсудить резолюцию, представленную в польский Сенат представителями блока "Гражданская коалиция". Документ был посвящён событиям в Вашингтоне и реакции на них польской стороны.

Как оказалось, в "Гражданской коалиции" написали документ в "сострадательном" ключе: отметили, что сожалеют о случившемся у "ключевого союзника Польше" несчастье и осуждают провокаторов.

"В то же время мы выражаем нашу непоколебимую веру в силу американской демократии и государственных институтов", — добавили авторы.

Однако документ был подвергнут критике депутатами от "Права и справедливости". По мнению главы Сената (и представителя этой партии) Марека Мартыновского, подобные документы должен прорабатывать МИД.