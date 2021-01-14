Противоречиями и спорами закончилась попытка обсудить резолюцию, представленную в польский Сенат представителями блока "Гражданская коалиция". Документ был посвящён событиям в Вашингтоне и реакции на них польской стороны.
Как оказалось, в "Гражданской коалиции" написали документ в "сострадательном" ключе: отметили, что сожалеют о случившемся у "ключевого союзника Польше" несчастье и осуждают провокаторов.
"В то же время мы выражаем нашу непоколебимую веру в силу американской демократии и государственных институтов", — добавили авторы.
Однако документ был подвергнут критике депутатами от "Права и справедливости". По мнению главы Сената (и представителя этой партии) Марека Мартыновского, подобные документы должен прорабатывать МИД.
"Мы не должны брать на себя роль министерства иностранных дел или президента. Они ответственны за внешнюю политику. Наша роль заключается в работе в несколько иных областях", — высказался Мартыновский.
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