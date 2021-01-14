Прогнозами о том, какие факторы могли бы стать решающими для отстранения от власти президента Украины Владимира Зеленского, поделился директор Института украинской политики Константин Бондаренко.
В рамках беседы с "Главредом" Бондаренко отметил: стоит понимать, что пока оснований для объявления досрочных выборов на Украине нет. Но необходимо держать в голове два ключевых фактора.
Первый фактор — если против Зеленского проголосуют три четверги депутатов Верховной рады. Такой сценарий маловероятен.
Второй фактор, таким образом, более радикальный — переворот.
"Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками", — уверен Бондаренко.
Однако в текущей мировой обстановке "нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", заключает эксперт.
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