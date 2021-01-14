Что должно случиться, чтобы свергли Зеленского - мнение эксперта

Прогнозами о том, какие факторы могли бы стать решающими для отстранения от власти президента Украины Владимира Зеленского, поделился директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

В рамках беседы с "Главредом" Бондаренко отметил: стоит понимать, что пока оснований для объявления досрочных выборов на Украине нет. Но необходимо держать в голове два ключевых фактора.

Первый фактор — если против Зеленского проголосуют три четверги депутатов Верховной рады. Такой сценарий маловероятен.

Второй фактор, таким образом, более радикальный — переворот.

"Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками", — уверен Бондаренко.

Однако в текущей мировой обстановке "нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", заключает эксперт.