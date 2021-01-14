Мэр Нью-Йорка: катки и карусели Трампа нам не нужны

Очередной "политический удар", который может сказаться на его бизнесе, получил Дональд Трамп. По сообщениям Fox News, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио готов расторгнуть контракты с Trump Organization.

Напомним, что Trump Organization — ключевая компания Дональда Трампа, её представители занимаются работой с недвижимостью, в том числе застройкой. Она была основана в 1923 году бабушкой политика, Элизабет Трамп.

Де Блазио сообщил, что причиной желания расторгнуть договорённости стали беспорядки в Вашингтоне, перешедшие в штурм Капитолия.

"Нью-Йорк отказывается ассоциироваться с такими непростительными поступками в любых виде, форме или направлении, и мы незамедлительно предпринимаем шаги для того, чтобы аннулировать все контракты с Trump Organization", — сообщил мэр.

Речь идёт о контрактах на работу нескольких катков, поля для игры в гольф и каруселей из Центрального парка. По данным The Washington Post, активы приносят компании 17 миллионов долларов в год.

Ответ в Trump Organization предоставили быстро: эксперты компании сообщили, что легальных способов сорвать выполнение контрактов у мэра нет.

"Нью-Йорк не имеет легальных полномочий расторгнуть наши контракты, и если они всё же решат начать процедуру, они будут должны Trump Organization более 30 миллионов долларов", — передают СМИ мнение представителей компании.

Также в Trump Organization уверены, что за желанием разорвать контакты стоит политическое решение.