Очередной "политический удар", который может сказаться на его бизнесе, получил Дональд Трамп. По сообщениям Fox News, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио готов расторгнуть контракты с Trump Organization.
Напомним, что Trump Organization — ключевая компания Дональда Трампа, её представители занимаются работой с недвижимостью, в том числе застройкой. Она была основана в 1923 году бабушкой политика, Элизабет Трамп.
Де Блазио сообщил, что причиной желания расторгнуть договорённости стали беспорядки в Вашингтоне, перешедшие в штурм Капитолия.
"Нью-Йорк отказывается ассоциироваться с такими непростительными поступками в любых виде, форме или направлении, и мы незамедлительно предпринимаем шаги для того, чтобы аннулировать все контракты с Trump Organization", — сообщил мэр.
Речь идёт о контрактах на работу нескольких катков, поля для игры в гольф и каруселей из Центрального парка. По данным The Washington Post, активы приносят компании 17 миллионов долларов в год.
Ответ в Trump Organization предоставили быстро: эксперты компании сообщили, что легальных способов сорвать выполнение контрактов у мэра нет.
"Нью-Йорк не имеет легальных полномочий расторгнуть наши контракты, и если они всё же решат начать процедуру, они будут должны Trump Organization более 30 миллионов долларов", — передают СМИ мнение представителей компании.
Также в Trump Organization уверены, что за желанием разорвать контакты стоит политическое решение.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.