Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушной границы

Министерство иностранных дел Судана выступило с заявлением, что эфиопский самолет пересек границу, назвав это "опасной и неоправданной эскалацией", которая "может иметь опасные последствия и вызвать еще большую напряженность в пограничной зоне".

"Судан попросил Эфиопию не повторять такие военные действия в будущем, учитывая их опасные последствия", — сообщает агентство Reuters.

Предыстория конфликта

По словам представителя МИД Эфиопии, суданские военные вторглись на эфиопскую территорию, оккупируя фермы и разграбляя имущество.

Судан, со своей стороны, осудил то, что он назвал агрессией эфиопских ополченцев в районе Аль-Курайша на востоке страны.

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