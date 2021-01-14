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Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушной границы

Мир » Остальной мир » Африка

Министерство иностранных дел Судана выступило с заявлением, что эфиопский самолет пересек границу, назвав это "опасной и неоправданной эскалацией", которая "может иметь опасные последствия и вызвать еще большую напряженность в пограничной зоне".

Судан обвинил Эфиопию в нарушении воздушной границы

"Судан попросил Эфиопию не повторять такие военные действия в будущем, учитывая их опасные последствия", — сообщает агентство Reuters.

Предыстория конфликта

По словам представителя МИД Эфиопии, суданские военные вторглись на эфиопскую территорию, оккупируя фермы и разграбляя имущество.

Судан, со своей стороны, осудил то, что он назвал агрессией эфиопских ополченцев в районе Аль-Курайша на востоке страны.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Две страны имеют общую границу протяженностью 750 км, и конфликты были обычным явлением на протяжении десятилетий, особенно в районе Аль-Фашаги.
  • Хотя приблизительная граница между двумя странами хорошо известна, путешественники любят говорить, что Эфиопия начинается, когда суданские равнины уступают место первым горам, — точная граница редко демаркируется на земле.
  • Обе страны также отдельно участвуют в трехсторонних переговорах с Египтом о будущем самой большой гидроэлектростанции Африки-Великой плотины эфиопского Возрождения, строящейся вдоль реки Нил.
  • Последний раунд переговоров при посредничестве Африканского Союза провалился в воскресенье без какого-либо соглашения.
Автор: Ольга Лебедева
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