Трамп рассказал о своих "истинных сторонниках"

С новым обращением выступил Дональд Трамп: как передаёт канал Fox News, президент США рассказал о своих "истинных сторонниках" и ещё раз отметил, что выступает против "политической жестокости".

Трамп отметил, что жестокие методы "банд с улиц" прямо противоположны тому, во что он верит. Кроме того, жестокость — не тот метод, которым пользуются республиканцы.

"Мои истинные сторонники ни за что бы не проявили неуважение к правоохранительным органам или американскому флагу. Мои истинные сторонники никого бы не пугали и не принижали. Если вы совершаете какие-либо из этих действий, вы не поддерживаете наше движение. Вы атакуете его, и вы атакуете нашу страну. Мы не можем позволить себе терпеть это", — высказался Трамп.

Напомним, что обращения Трампа теперь публикуют с аккаунта Twitter, принадлежащего Белому дому, поскольку аккаунт президента заблокирован без права восстановления, а на YouTube он получил "заморозку" на семь дней.