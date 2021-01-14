Politico: в американской армии отмечается подъём экстремизма

Пентагон столкнулся с подъёмом экстремизма среди военных, в частности, с популяризацией в их рядах идеи о превосходстве "белых людей".

Об этом сегодня пишет издание Politico.

Как отмечает автор публикации, проблема возникла "не только что", но теперь находится в центре внимания, поскольку идёт выяснение роли, сыгранной бывшими военными в событиях вокруг Капитолия на прошлой неделе:

отставной старший офицер ВВС принимал участие в беспорядках в Капитолии США;

ветеран Военно-Морского Флота был арестован в минувшие выходные;

человек, который был убит при попытке проникнуть в офис спикера Нэнси Пелоси, также был ветераном ВВС.

Борьба с влиянием групп ненависти, расистской пропагандой и антиправительственными настроениями в офицерском корпусе и среди рядовых должна стать непосредственной задачей для нового министра обороны, которого уже назначил Джо Байден, — отставного генерала Ллойда Остина, который будет первым в истории американской армии чернокожим министром обороны.

"Существует кризисная проблема: рост экстремизма и превосходства белых в рядах солдат, — сказал в интервью Politico Джейсон Кроу, отставной армейский офицер и член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам. — К сожалению, это было подпитано президентом Трампом. Так что с этим нужно разобраться сразу и недвусмысленно. Это первое место в списке".

Кроу вспомнил и другие случаи проявления экстремизма американскими военными:

Например, некий младший офицер находится под следствием за публикацию видео с шутками об уничтожении евреев в нацистских концентрационных лагерях в своём трёхмиллионном аккаунте в TikTok.

К слову, опрос, проведённый в 2020 году, показал, что более трети всех военнослужащих действительной службы и более половины военнослужащих из числа меньшинств сообщили о том, что они лично видели примеры белого национализма или другого идеологически обусловленного расизма.