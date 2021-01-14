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Президент Ирана рад, что из политики уходит "торговец и игрок"

Мир

Президент Ирана назвал годы президентства Дональда Трампа "правлением с мышлением торговца и игрока", которое закономерно закончилось скандалом закончилось скандалом.

Президент Ирана рад, что из политики уходит "торговец и игрок"

Выступая перед кабинетом министров, Хасан Роухани заявил, что за последние три года Иран столкнулся с "этим большим террористом" (Трампом), который думал, что может свергнуть Тегеран, но теперь уходит с "позором и скандалом".

По словам иранского лидера, конец правительства с позором и скандалом показывает, что запугивание, расизм и незаконная практика не будут преобладать в мире.

"Это не просто конец администрации, но и провал политики максимального давления на Великую иранскую нацию, — заявил Роухани. — Сегодняшний день ознаменовался поражением политики экономического терроризма и теперь люди будут свидетелями роста и стабильности в экономике страны. А Трамп и его соратники увидят, что их политическая жизнь закончится навсегда.

Президент, который не имел политического понимания, как управлять страной, а идиот — министр иностранных дел и невежественный экстремист — советник по национальной безопасности стояли рядом с ним. Он выполнял свою работу с мышлением торговца и игрока, теперь мы видим, что это конец."

Напомним, уходящий президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из иранской ядерной сделки, ограничивавшей ядерные амбиции Тегерана, в 2018 году.

Выход США из пакта был осложнен решением Вашингтона вновь ввести против Ирана ограничительные санкции.

Тегеран заявил, что европейские державы не смогли защитить его от США и решили отказаться от своей стороны сделки. В минувший понедельник Тегеран заявил, что начал обогащать уран до 20%, отходя все дальше от параметров ядерной сделки СВПД.

Автор: Ольга Лебедева
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