В Брюсселе вспыхнули протесты из-за погибшего мигранта

В какой-то момент на пути протестующих, швырявших камни в полицейский кордон, оказался автомобильный кортеж короля Бельгии Филиппа.

Инцидент с 23-летним мигрантом, погибшим в полицейском участке, спровоцировал акцию протеста, переросшую в беспорядки и столкновения с полицией. Молодого человек звали Ибрагим. На прошлой неделе полицейские на улице попросили его предъявить документы, но молодой человек кинулся бежать. Его догнали и задержали. Находясь в полицейском участке, Ибрагим потерял сознание и скончался. Его не успели спасти — дефибриллятор оказался сломанным.

Прошедшая днём в Брюсселе демонстрация против полицейского произвола быстро переросла в погром: протестующие забросали камнями выставленный кордон силовиков, разгромили витрины близлежащих магазинов, сожгли несколько автомобилей и полицейский участок.

В какой-то момент в районе беспорядков оказался автомобиль короля Бельгии Филиппа, следовавший из дворца в резиденцию. Между ними стоял только полицейский кордон, в сторону которого беспрерывно летели камни. Водителю пришлось изменить маршрут, чтобы королевский кортеж не забросали камнями, сообщает РИА Новости.