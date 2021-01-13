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В Брюсселе вспыхнули протесты из-за погибшего мигранта

Мир » Европа » Евросоюз

В какой-то момент на пути протестующих, швырявших камни в полицейский кордон, оказался автомобильный кортеж короля Бельгии Филиппа.

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за погибшего мигранта

Инцидент с 23-летним мигрантом, погибшим в полицейском участке, спровоцировал акцию протеста, переросшую в беспорядки и столкновения с полицией. Молодого человек звали Ибрагим. На прошлой неделе полицейские на улице попросили его предъявить документы, но молодой человек кинулся бежать. Его догнали и задержали. Находясь в полицейском участке, Ибрагим потерял сознание и скончался. Его не успели спасти — дефибриллятор оказался сломанным.

Прошедшая днём в Брюсселе демонстрация против полицейского произвола быстро переросла в погром: протестующие забросали камнями выставленный кордон силовиков, разгромили витрины близлежащих магазинов, сожгли несколько автомобилей и полицейский участок.

В какой-то момент в районе беспорядков оказался автомобиль короля Бельгии Филиппа, следовавший из дворца в резиденцию. Между ними стоял только полицейский кордон, в сторону которого беспрерывно летели камни. Водителю пришлось изменить маршрут, чтобы королевский кортеж не забросали камнями, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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