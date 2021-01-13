Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Тимати превратил своё имя в бренд
Роза Сябитова нашла новую работу
Израиль готовится к возобновлению приёма иностранных туристов
Малышева осудила купания в проруби на Крещение
Участковый свёл счёты с жизнью в Новосибирской области
Миронов: нужны пенсии для семей погибших от коронавируса медработников
"Челси" планирует заменить Лэмпарда на Наггельсманна
Эксперт Александр Тюрников назвал самый безопасный мессенджер
Оптимизмом по пандемии: россияне уверены, что с экономикой всё хорошо

"Козыри Минска": чем Лукашенко может ответить на санкции Запада

Мир

Как передаёт "БелТА", Александр Лукашенко заявил, что санкции против Белоруссии являются "бандитскими". Затем он добавил: реагировать необходимо соответствующим образом.

"Козыри Минска": чем Лукашенко может ответить на санкции Запада

"Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это", — подчеркнул Лукашенко.

Чем может "симметрично" ответить Белоруссия? Мнением с читателями "Правды. Ру" поделился Алексей Дзермант, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск), белорусский политолог.

Экономика: под угрозой — совместные предприятия

В первую очередь, уверен эксперт, речь идёт об экономических санкциях. Запад "атакует" знаковые белорусские предприятия, о которых там сложилось мнение как о "кошельках режима". При этом на данных предприятиях работает огромное количество простых белорусов, то есть санкции в итоге бьют по белорусскому народу, по рабочим.

"Беларусь будет отвечать, скорее всего, экономическими методами. Лукашенко сказал, что существует достаточно много совместных европейских предприятий.

И, соответственно, к ним тоже будут применяться санкции, чтобы европейцы ощутили экономические последствия от своей политики", — рассказывает Дзермант.

Сказать, сколько и какие предприятия в Минске включат в санкционные списки, пока сложно, но счёт может идти на несколько тысяч. "В прицеле" могут оказаться нужные ЕС, но не сильно важные для Белоруссии предприятия.

НКО, фонды и "чёрные списки": поможет Россия

Есть, конечно, и иные варианты санкций, продолжает Дзермант. Это сворачивание деятельности различных программ, фондов, некоммерческих организаций, которым разрешали работать под условием нормализации отношений с Европой.

"Это всё может быть свёрнуто, вся такая деятельность может быть объявлена незаконной. Данные организации могут быть объявлены иноагентами", — дополняет эксперт.

Ещё одна возможность — отвечать совместно, в том числе с Россией. Потому что и против России применяются аналогичные санкции, правда, по другим поводам.

"Западный подход требует согласованного ответа. Это уже происходит. Беларусь и Россия согласуют списки нежелательных на своих территориях лиц.

Я думаю, что возможно и продолжение такого взаимодействия на экономическом уровне", — уверен Дзермант.

Крайняя мера: ослабление контроля за границей

Есть у Минска и ещё несколько рычагов, которые будут задействованы в крайнем случае. ЕС нужен контроль над восточной границей, а Белоруссия — государство, которое обеспечивает охрану границ достаточно надёжно.

И если европейцы в своем санкционном безумии дойдут до того, что начнут применять уже совсем, как говорит Лукашенко, "бандитские" методы, которые будут реально бить по населению, белорусское государство может не так тщательно охранять эти границы.

"В конце концов, это мигранты, это наркотрафик — всё это идёт в Западную Европу.

Поэтому по линии спецслужб может быть до ЕС доведено: ребята, если вы готовы Белоруссии причинить серьёзный ущерб, будьте готовы и к таким методам", — отмечает Дзермант.

Конечно, такой вариант — лишь гипотеза. Но ЕС очевидным образом заинтересован в том, чтобы на восточных границах у них существовал какой-никакой контроль, а не государство, которое вообще не будет заботиться об их безопасности, резюмирует эксперт.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Малышева осудила купания в проруби на Крещение
Участковый свёл счёты с жизнью в Новосибирской области
"Челси" планирует заменить Лэмпарда на Наггельсманна
Миронов: нужны пенсии для семей погибших от коронавируса медработников
Эксперт Александр Тюрников назвал самый безопасный мессенджер
Оптимизмом по пандемии: россияне уверены, что с экономикой всё хорошо
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Сергей Сафронов поблагодарил тех звёзд, которые его простили
Эндокринолог назвал наиболее частую причину развития диабета
Зюганов глух к жалобам россиян на коммунистов
Популярное
Бывший СССР
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана

Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".

Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Коронавирусом можно заразиться через глаза
Здоровье
Коронавирусом можно заразиться через глаза
Военные новости
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Технологии
Дмитрий Завалишин: искусственный интеллект уже управляет человечеством
Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер Василий Амирджанов Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм Василий Амирджанов Руслан Веснянко Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу" Руслан Веснянко
Комментарии
Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"
Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Внедорожнику Lada 4x4 вернули оригинальное название
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников