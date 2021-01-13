"Козыри Минска": чем Лукашенко может ответить на санкции Запада

Как передаёт "БелТА", Александр Лукашенко заявил, что санкции против Белоруссии являются "бандитскими". Затем он добавил: реагировать необходимо соответствующим образом.

"Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это", — подчеркнул Лукашенко.

Чем может "симметрично" ответить Белоруссия? Мнением с читателями "Правды. Ру" поделился Алексей Дзермант, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск), белорусский политолог.

Экономика: под угрозой — совместные предприятия

В первую очередь, уверен эксперт, речь идёт об экономических санкциях. Запад "атакует" знаковые белорусские предприятия, о которых там сложилось мнение как о "кошельках режима". При этом на данных предприятиях работает огромное количество простых белорусов, то есть санкции в итоге бьют по белорусскому народу, по рабочим.

"Беларусь будет отвечать, скорее всего, экономическими методами. Лукашенко сказал, что существует достаточно много совместных европейских предприятий. И, соответственно, к ним тоже будут применяться санкции, чтобы европейцы ощутили экономические последствия от своей политики", — рассказывает Дзермант.

Сказать, сколько и какие предприятия в Минске включат в санкционные списки, пока сложно, но счёт может идти на несколько тысяч. "В прицеле" могут оказаться нужные ЕС, но не сильно важные для Белоруссии предприятия.

НКО, фонды и "чёрные списки": поможет Россия

Есть, конечно, и иные варианты санкций, продолжает Дзермант. Это сворачивание деятельности различных программ, фондов, некоммерческих организаций, которым разрешали работать под условием нормализации отношений с Европой.

"Это всё может быть свёрнуто, вся такая деятельность может быть объявлена незаконной. Данные организации могут быть объявлены иноагентами", — дополняет эксперт.

Ещё одна возможность — отвечать совместно, в том числе с Россией. Потому что и против России применяются аналогичные санкции, правда, по другим поводам.

"Западный подход требует согласованного ответа. Это уже происходит. Беларусь и Россия согласуют списки нежелательных на своих территориях лиц. Я думаю, что возможно и продолжение такого взаимодействия на экономическом уровне", — уверен Дзермант.

Крайняя мера: ослабление контроля за границей

Есть у Минска и ещё несколько рычагов, которые будут задействованы в крайнем случае. ЕС нужен контроль над восточной границей, а Белоруссия — государство, которое обеспечивает охрану границ достаточно надёжно.

И если европейцы в своем санкционном безумии дойдут до того, что начнут применять уже совсем, как говорит Лукашенко, "бандитские" методы, которые будут реально бить по населению, белорусское государство может не так тщательно охранять эти границы.

"В конце концов, это мигранты, это наркотрафик — всё это идёт в Западную Европу. Поэтому по линии спецслужб может быть до ЕС доведено: ребята, если вы готовы Белоруссии причинить серьёзный ущерб, будьте готовы и к таким методам", — отмечает Дзермант.

Конечно, такой вариант — лишь гипотеза. Но ЕС очевидным образом заинтересован в том, чтобы на восточных границах у них существовал какой-никакой контроль, а не государство, которое вообще не будет заботиться об их безопасности, резюмирует эксперт.

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