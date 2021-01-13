Попытки властей Швеции сделать миграционное законодательство более гибким встретили непонимание в стане партии "Либералов". Лидер блока, Нямко Сабуни, отметила, что действия властей могут привести к хаосу и огромным расходам.
Напомним о сути предлагаемых "инноваций":
"Власти не соблюдают наши бюджетные принципы. Мы не согласимся представить бюджет, который включает [данные] расходы.
Пока предполагаем, что правительство отзовёт инициативу", — прокомментировала Сабуни (передаёт expressen. se).
"Правительство не сделало никакой оценки того, как новые затраты отразятся на бюджете", — дополняет коллега Сабуни, Фредрик Мальм.
Также в "Либералах" уверены, что послабления, придуманные властями, вызовут неконтролируемый приток мигрантов в страну.
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