Хаос и затраты: власти Швеции критикуют за миграционную политику

Попытки властей Швеции сделать миграционное законодательство более гибким встретили непонимание в стане партии "Либералов". Лидер блока, Нямко Сабуни, отметила, что действия властей могут привести к хаосу и огромным расходам.

Напомним о сути предлагаемых "инноваций":

в Швецию станет проще въехать "по гуманитарным соображениям";

разрешение на пребывание в стране станет доступнее;

оснований для въезда в страну, которые допустимы законом, станет больше;

бюрократические процедуры для беженцев будут упрощены.

"Власти не соблюдают наши бюджетные принципы. Мы не согласимся представить бюджет, который включает [данные] расходы. Пока предполагаем, что правительство отзовёт инициативу", — прокомментировала Сабуни (передаёт expressen. se). "Правительство не сделало никакой оценки того, как новые затраты отразятся на бюджете", — дополняет коллега Сабуни, Фредрик Мальм.

Также в "Либералах" уверены, что послабления, придуманные властями, вызовут неконтролируемый приток мигрантов в страну.