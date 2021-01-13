И. о. генпрокурора США послал американцам "чёткий сигнал"

Американцам важно понять: новой волны насилия и попыток штурма правительственных зданий власти не допустят. Об этом заявил исполняющий обязанности главы генерального прокурора США Джеффри Розен.

Розен обратился к народу через YouTube, сумев уложить свои мысли примерно в три с половиной минуты. Это первое заявление Розена с момента беспорядков в Капитолии.

"Я хочу послать чёткий сигнал всем, кто задумывается о насилии, угрозах или другом преступном поведении: мы не потерпим попыток сорвать мирную передачу власти 20 января", — высказался Розен.

Также он добавил, что никакого оправдания попыткам грабежей, вандализма и прочего нет и не будет, и "любой форме беззакония" противопоставят ответные меры.

Напомним, что на текущий момент известно о пяти погибших из-за штурма Капитолия. Власти обнесли здание забором, подготовка к инаугурации Джо Байдена ведётся с учётом возможных провокаций.