Отставкой закончился коррупционный скандал для эстонского премьер-министра Юри Ратаса. Политик сообщил, что уже принял решение, а также готов получить "беспристрастный" вердикт по итогам расследования.
Напомним о сути скандала: по версии представителей прокуратуры, компания Porto Franco (занимается работой с недвижимостью) получила во многом благодаря правительственным чиновникам, в том числе генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, кредит на 39,3 млн евро под 2% годовых. Стандартная ставка такого кредита, по сведениям конкурентов, составляет 10% годовых.
В обмен на льготный кредит связанные с руководством Porto Franco люди пообещали сделать пожертвование в миллион евро для Центристской партии (в ней состоит и Ратас). Деньги были бы весьма полезны, поскольку 17 октября 2021 года в стране стартуют выборы в органы местного самоуправления.
"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор.
В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики", — сообщил Ратас в своём профиле Facebook.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.