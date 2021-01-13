Коррупционный скандал привёл к отставке премьер-министра Эстонии

Отставкой закончился коррупционный скандал для эстонского премьер-министра Юри Ратаса. Политик сообщил, что уже принял решение, а также готов получить "беспристрастный" вердикт по итогам расследования.

Напомним о сути скандала: по версии представителей прокуратуры, компания Porto Franco (занимается работой с недвижимостью) получила во многом благодаря правительственным чиновникам, в том числе генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, кредит на 39,3 млн евро под 2% годовых. Стандартная ставка такого кредита, по сведениям конкурентов, составляет 10% годовых.

В обмен на льготный кредит связанные с руководством Porto Franco люди пообещали сделать пожертвование в миллион евро для Центристской партии (в ней состоит и Ратас). Деньги были бы весьма полезны, поскольку 17 октября 2021 года в стране стартуют выборы в органы местного самоуправления.