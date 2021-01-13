Власти Калифорнии используют "Диснейленд" для борьбы с коронавирусом

Оригинальное решение придумали для борьбы с коронавирусом власти Калифорнии. Расположенный на территории штата парк развлечений "Диснейленд" будет превращён в зону вакцинации.

Как передают корреспонденты BBC, калифорнийский "Диснейленд" уже готовят к работе в новом качестве. Благодаря огромной территории парк развлечений станет одним из самых больших центров вакцинирования в Штатах: известно, что ежедневно можно будет пропускать через него несколько тысяч человек.

Ранее представители парка уже помогали бороться с коронавирусом: в 2020 году была организована раздача еды для благотворительных организаций, которые помогали попавшим в сложные ситуации местным жителям.

Между тем Калифорния пока остаётся "в хвосте" среди всех штатов США по показателю вакцинированных жителей, занимая 42 место из 50. За 11 января в штате зафиксировано 264 смерти от коронавируса.