Несмотря на проблемы и сложности, развития ядерной отрасли Ирана продвигается успешно. В частности, страна выступает поставщиком тяжёлой воды сразу для восьми других государств.
Рассказать об успехах ядерной отрасли решил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди. По данным местного агентства IRNA, Камалванди уверен: страна полностью обеспечивает свои потребности в тяжёлой воде.
Напомним, что тяжёлая вода необходима для энергетики, в том числе для ядерных реакторов. Её применение позволяет применять уран с более низкой степенью обогащения. Также она находит применение в лабораториях — например, при исследованиях физико-химических параметров организмов.
"Развитие ядерной отрасли страны невозможно остановить.
Чтобы сохранить атомную промышленность, уже проведены многочисленные переговоры, в результате которых устранены многие проблемы, так что мы не должны допустить, чтобы ядерная деятельность страны каким-либо образом пострадала", -сообщил Камалванди.
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