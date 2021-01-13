"Развитие невозможно остановить": эксперт - о ядерной отрасли Ирана

Несмотря на проблемы и сложности, развития ядерной отрасли Ирана продвигается успешно. В частности, страна выступает поставщиком тяжёлой воды сразу для восьми других государств.

Рассказать об успехах ядерной отрасли решил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди. По данным местного агентства IRNA, Камалванди уверен: страна полностью обеспечивает свои потребности в тяжёлой воде.

Напомним, что тяжёлая вода необходима для энергетики, в том числе для ядерных реакторов. Её применение позволяет применять уран с более низкой степенью обогащения. Также она находит применение в лабораториях — например, при исследованиях физико-химических параметров организмов.