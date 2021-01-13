Санкции напоследок: Белый дом готовит очередной пакет против "СП-2"

Уходящая администрация Трампа готовит новый пакет экономических санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два "собственных источника" в Госдепе США.

"Мы пытаемся проинформировать компании о риске и настоятельно призываем их уйти, пока не стало слишком поздно", — цитирует информагентство слова источника в правительстве США.

По данным Reuters, Госдепартамент выпустит к четвергу или пятнице отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу, включая те, которые предоставляют страховку, помогают прокладывать подводный трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта.