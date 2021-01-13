Палата представителей США упорно продвигает импичмент Трампу

Конгресс США проголосовал за выдвижение резолюции, призывающей вице-президента Майка Пенса инициировать процесс в соответствии с 25-й поправкой, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности, несмотря на возражения вице-президента против этого шага.

Резолюция преодолела свое первое препятствие в Палате представителей после голосования 222-204 во вторник, когда законодатели голосовали по партийной линии.

Сегодня, как сообщала "Правда.Ру", когда Конгресс собрался для голосования, вице-президент Пенс выступил с заявлением, в котором дал понять, что он не примет просьбу демократов о применении 25-й поправки, заявив, что этот шаг создаст "ужасный прецедент" и будет "не в интересах нации".

Демократы в ответ на "демарш" вице-президента пообещали объявить всё же объявить импичмент Трампу. Более того, они планируют выпустить новую статью импичмента на этой неделе.