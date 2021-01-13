Пенс заявил, что 25-я поправка использована не будет

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он не поддастся давлению со стороны демократов в Палате представителей и не будет задействовать 25-ю поправку.

По его мнению, она не должна служить "средством наказания или узурпации".

Своё мнение Пенс обозначил в письме спикеру Палаты Нэнси Пелоси, которое опубликовал Белый дом: