Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он не поддастся давлению со стороны демократов в Палате представителей и не будет задействовать 25-ю поправку.
По его мнению, она не должна служить "средством наказания или узурпации".
Своё мнение Пенс обозначил в письме спикеру Палаты Нэнси Пелоси, которое опубликовал Белый дом:
"Сейчас, когда до окончания срока действующего президента осталось всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что её использование соответствуют интересам нашей страны. Она, выступив средством наказания для узурпации власти, лишь создаст ужасный прецедент".
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