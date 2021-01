Пентагон призвал войска "оставаться готовыми перед инаугурацией"

Объединенный комитет начальников штабов Пентагона осудил беспорядки на Капитолийском холме как "прямое нападение" на Конституцию, назвав их "восстанием" и призвав военных "оставаться готовыми к приближающемуся дню инаугурации".

Высшее военное руководство страны опубликовало письмо, в котором осудило беспорядки, потрясшие Вашингтон на прошлой неделе. Это стало для США сенсацией, поскольку комитет начальников штабов крайне редко вмешивается во внутренние политические вопросы в публичной сфере.

The Joint Chiefs of Staff, the leaders of each branch of the U.S. military, weigh in on the insurrection at the Capitol in this new memo: pic.twitter.com/4tiBwgs99h