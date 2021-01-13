Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Учёные приблизились к созданию "вакцины от курения"
Учёные высказались в защиту горилл, заразившихся COVID-19 от человека
"Спутник Лайт" начали тестировать в России
Известный российский видеоблогер умер из-за коронавируса в 31 год
Москвичей поместят "под колпак"
Twitter "решительно осудил" блокировку соцсетей в Уганде
Киев не примет "Спутник V" из соображений политической безопасности
Россиянам рассказали, как правильно заводить машину в сильный мороз
Тихановская попросила главу МИД Литвы "провести ребрендинг" Белоруссии

Пентагон призвал войска "оставаться готовыми перед инаугурацией"

Мир

Объединенный комитет начальников штабов Пентагона осудил беспорядки на Капитолийском холме как "прямое нападение" на Конституцию, назвав их "восстанием" и призвав военных "оставаться готовыми к приближающемуся дню инаугурации".

Пентагон призвал войска "оставаться готовыми перед инаугурацией"

Высшее военное руководство страны опубликовало письмо, в котором осудило беспорядки, потрясшие Вашингтон на прошлой неделе. Это стало для США сенсацией, поскольку комитет начальников штабов крайне редко вмешивается во внутренние политические вопросы в публичной сфере.

"Жестокие беспорядки в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года были прямым нападением на Конгресс США, Здание Капитолия и наш конституционный процесс, — говорится в письме. — Мы были свидетелями действий внутри здания Капитолия, которые не соответствовали верховенству закона. Права на свободу слова и собраний не дают никому права прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу и мятежу".

Комитет призвал военнослужащих, развернутых за рубежом и в стране, "остаться готовыми", в день инаугурации, когда "избранный президент Джо Байден станет 46-м Главкомом."

"Как служащие мы должны воплощать ценности и идеи нации. Мы поддерживаем и защищаем Конституцию, — написано в документе. — Любое действие, направленное на нарушение конституционного процесса, противоречит не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Пентагон призвал войска "оставаться готовыми перед инаугурацией"
Учёные приблизились к созданию "вакцины от курения"
Учёные высказались в защиту горилл, заразившихся COVID-19 от человека
Пенс заявил, что 25-я поправка использована не будет
"Осторожнее с желаниями": Трамп напомнил Байдену о бумеранге
"Спутник Лайт" начали тестировать в России
Известный российский видеоблогер умер из-за коронавируса в 31 год
Москвичей поместят "под колпак"
Twitter "решительно осудил" блокировку соцсетей в Уганде
Киев не примет "Спутник V" из соображений политической безопасности
Популярное
Здоровье
Врач назвал самый редкий симптом коронавируса

Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.

Врач назвал самый редкий симптом коронавируса
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Бывший СССР
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Бывший СССР
Эксперт рассказал об угрозах разрушения Казахстана
Мир. Новости мира
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Любовь Степушова Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано? Любовь Степушова Олег Артюков В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше Олег Артюков Игорь Буккер Бык в разных культурах: год будет непростым Игорь Буккер
Комментарии
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Внедорожнику Lada 4x4 вернули оригинальное название
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников