Пентагон призвал войска "оставаться готовыми перед инаугурацией"

Объединенный комитет начальников штабов Пентагона осудил беспорядки на Капитолийском холме как "прямое нападение" на Конституцию, назвав их "восстанием" и призвав военных "оставаться готовыми к приближающемуся дню инаугурации".

Высшее военное руководство страны опубликовало письмо, в котором осудило беспорядки, потрясшие Вашингтон на прошлой неделе. Это стало для США сенсацией, поскольку комитет начальников штабов крайне редко вмешивается во внутренние политические вопросы в публичной сфере.

"Жестокие беспорядки в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года были прямым нападением на Конгресс США, Здание Капитолия и наш конституционный процесс, — говорится в письме. — Мы были свидетелями действий внутри здания Капитолия, которые не соответствовали верховенству закона. Права на свободу слова и собраний не дают никому права прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу и мятежу".

The Joint Chiefs of Staff, the leaders of each branch of the U.S. military, weigh in on the insurrection at the Capitol in this new memo: pic.twitter.com/4tiBwgs99h — Dan Lamothe (@DanLamothe) January 12, 2021

Комитет призвал военнослужащих, развернутых за рубежом и в стране, "остаться готовыми", в день инаугурации, когда "избранный президент Джо Байден станет 46-м Главкомом."