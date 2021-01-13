"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге

Во время поездки к пограничной стене в Аламо, штат Техас, действующий президент США выступил с речью, во время которой заявил, что "усилия демократов" по импичменту и использованию 25-ой поправки "не оттолкнут его от должности, но могут вернуться, чтобы преследовать Джо Байдена в будущем".
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на том, что необходимо срочно прекратить президентские полномочия Дональда Трампа "в связи с недееспособностью", используя для этого 25-ю поправку к конституции.
"25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но вернется, чтобы преследовать Джо Байдена и администрацию Байдена, — сказал Трамп журналистам. - Как говорится, будь осторожен в своих желаниях."
Высказывания Трампа, по-видимому, подразумевали, что республиканские законодатели могли бы использовать тот же ход в отношении Джо Байдена, если бы они пересдали Конгресс в 2024 году.
Во время своего выступления Трамп также назвал последнюю попытку импичмента против него "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".
Речь Трампа стала его первым обращением к общественности с тех пор, как он был заблокирован во всех крупных социальных сетях после событий на Капитолийском холме. Американский президент никак не прокомментировал это, но заявил, что
"свобода слова подвергается нападкам, как никогда раньше."
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