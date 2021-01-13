Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Известный российский видеоблогер умер из-за коронавируса в 31 год
Москвичей поместят "под колпак"
Twitter "решительно осудил" блокировку соцсетей в Уганде
Киев "не примет" Спутник V из соображений политической безопасности
Россиянам рассказали, как правильно заводить машину в сильный мороз
Тихановская попросила главу МИД Литвы "провести ребрендинг" Белоруссии
Россия ответила на заявление Украины о "воровстве" Королёва
Возмущённые цензурой в Twitter американцы массово пошли в "Телеграм"
В Минсельхозе назвали причину декабрьского подорожания яиц

"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге

Мир

Во время поездки к пограничной стене в Аламо, штат Техас, действующий президент США выступил с речью, во время которой заявил, что "усилия демократов" по импичменту и использованию 25-ой поправки "не оттолкнут его от должности, но могут вернуться, чтобы преследовать Джо Байдена в будущем".

"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на том, что необходимо срочно прекратить президентские полномочия Дональда Трампа "в связи с недееспособностью", используя для этого 25-ю поправку к конституции.

"25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но вернется, чтобы преследовать Джо Байдена и администрацию Байдена, — сказал Трамп журналистам. - Как говорится, будь осторожен в своих желаниях."

Высказывания Трампа, по-видимому, подразумевали, что республиканские законодатели могли бы использовать тот же ход в отношении Джо Байдена, если бы они пересдали Конгресс в 2024 году.

Во время своего выступления Трамп также назвал последнюю попытку импичмента против него "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".

Речь Трампа стала его первым обращением к общественности с тех пор, как он был заблокирован во всех крупных социальных сетях после событий на Капитолийском холме. Американский президент никак не прокомментировал это, но заявил, что

"свобода слова подвергается нападкам, как никогда раньше."

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
"Спутник Лайт" начали тестировать в России
Известный российский видеоблогер умер из-за коронавируса в 31 год
Москвичей поместят "под колпак"
Twitter "решительно осудил" блокировку соцсетей в Уганде
Киев "не примет" Спутник V из соображений политической безопасности
Россиянам рассказали, как правильно заводить машину в сильный мороз
Тихановская попросила главу МИД Литвы "провести ребрендинг" Белоруссии
Россия ответила на заявление Украины о "воровстве" Королёва
Возмущённые цензурой в Twitter американцы массово пошли в "Телеграм"
Эрдоган завёл Telegram-канал и запостил фото котика
Популярное
Здоровье
Врач назвал самый редкий симптом коронавируса

Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.

Врач назвал самый редкий симптом коронавируса
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Бывший СССР
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Бывший СССР
Эксперт рассказал об угрозах разрушения Казахстана
Мир. Новости мира
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Любовь Степушова Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано? Любовь Степушова Олег Артюков В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше Олег Артюков Игорь Буккер Бык в разных культурах: год будет непростым Игорь Буккер
Комментарии
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Внедорожнику Lada 4x4 вернули оригинальное название
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников