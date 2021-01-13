"Осторожнее с желаниями" - Трамп напомнил Байдену о бумеранге

Во время поездки к пограничной стене в Аламо, штат Техас, действующий президент США выступил с речью, во время которой заявил, что "усилия демократов" по импичменту и использованию 25-ой поправки "не оттолкнут его от должности, но могут вернуться, чтобы преследовать Джо Байдена в будущем".

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на том, что необходимо срочно прекратить президентские полномочия Дональда Трампа "в связи с недееспособностью", используя для этого 25-ю поправку к конституции.

"25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но вернется, чтобы преследовать Джо Байдена и администрацию Байдена, — сказал Трамп журналистам. - Как говорится, будь осторожен в своих желаниях."

Высказывания Трампа, по-видимому, подразумевали, что республиканские законодатели могли бы использовать тот же ход в отношении Джо Байдена, если бы они пересдали Конгресс в 2024 году.

Во время своего выступления Трамп также назвал последнюю попытку импичмента против него "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".

Речь Трампа стала его первым обращением к общественности с тех пор, как он был заблокирован во всех крупных социальных сетях после событий на Капитолийском холме. Американский президент никак не прокомментировал это, но заявил, что