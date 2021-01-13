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Киев "не примет" Спутник V из соображений политической безопасности

Мир » Бывший СССР » Украина

 Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев не намерен покупать российскую коронавирусную вакцину Sputnik V, «даже если ее эффективность будет подтверждена регуляторами», и обвинил Москву в том, что она больше заботится о пропаганде, чем о людях.

Киев "не примет" Спутник V из соображений политической безопасности

Выступая на телеканале "1+1", Дмитрий Кулеба заявил, что "пропагандистские возможности Sputnik V намного превышают его реальные возможности и эффективность", и подробно изложил свою уверенность в том, что если Украина импортирует российскую вакцину в страну, то она будет использована Кремлем для того, чтобы «набрать очки».

"Как член правительства, я бы выступил против такого решения, - сказал Кулеба.  - Россия не заботится о здоровье украинцев. Он заботится о навязывании своих пропагандистских клише и идеологии, поставляя вакцину, даже если она была эффективной."

Напомним, ВОЗ пока одобрила только вакцину BioNTech-Pfizer для экстренного применения, хотя ее безопасность и эффективность не могут быть гарантированы. Все остальные формулы, включая Спутник V, еще не приняты.

"Есть фактор, который гораздо важнее медицинского, с точки зрения интересов России. Это пропагандистский фактор", - сказал Кулеба.

К слову, это не первое выступление Кулебы на тему российской вакцины. Он ранее неоднократно говорил, что Украина не будет её покупать, несмотря на то, Киев испытывает трудности с получением альтернатив западного производства. 29 декабря он назвал Спутник V " оружием гибридной войны."

Автор: Ольга Лебедева
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