Россия ответила на заявление Украины о "воровстве" Королёва

Украина не оставляет попыток украинизировать всё советское, одновременно неистово отбиваясь от наследия "проклятого совка".

Ранее в российском правительственном Twitter-аккаунте появилось сообщение, посвящённое 114-й годовщине со дня рождения Сергея Королёва — легендарного советского ракетостроителя, конструктора и учёного.

"Его по праву называют "отцом" космических полётов. Ракета R7, Спутник-1, путешествие Юрия Гагарина в космос — всё это среди его многочисленных достижений!" — говорилось в сообщении.

Официальный Twitter-аккаунт Украины отреагировал на этот пост.

"Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королёв, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключён в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань" — заявила Украина.

Российский аккаунт ответил гифкой из советского мультипликационного фильма "Жил-был пёс…", снятого в 1982 году московской студией "Союзмультфильм" по мотивам украинской народной сказки.