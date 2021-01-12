Эрдоган завёл Telegram-канал и запостил фото котика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался и завёл свой официальный канал в мессенджере Telegram.

Первым постом в официальном Telegram-канале турецкого президента стала фотография пушистого кота, на фоне которого стоит Эрдоган в окружении других политиков. Кот, со свойственной всем котам самоуверенностью, позирует с таким видом, будто это он — президент Турции.

"Merhaba!" ("Здравствуйте!") — поприветствовал Реджеп Тайип Эрдоган своих подписчиков.

К этому часу на канал турецкого лидера подписалось уже более 138 тысяч человек. Процедура верификации канала была пройдена вскоре после его регистрации.

Ранее президент Турции и его администрация отказались от использования мессенджера WhatsApp от компании Facebook из-за изменения условий пользовательского соглашения, обязывающего делиться личной информацией со всем "семейством" приложений компании. Эрдоган также завёл аккаунт в турецком мессенджере BIP.