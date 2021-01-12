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Катар и Египет проведут переговоры о восстановлении сотрудничества

Мир » Азия » Ближний Восток

Пятого января на саммите стран Ближнего Востока была подписана договорённость о прекращении разногласий и восстановлении дипломатических отношений с Катаром.

Катар и Египет проведут переговоры о восстановлении сотрудничества

После этого аравийские монархии и Египет сняли транспортную блокаду Катара, открыв наземные, воздушные и морские границы. В ближайшее время представители дипломатических и силовых ведомств Катара и Египта обсудят условия возобновления сотрудничества между странами. В частности, речь будет идти о завершении начатых Катаром строительных проектов в Египте, которые оставались замороженными всё это время (с 2917 года).

"Возобновление прямых полётов из Катара в Египет представляет собой первый шаг на пути восстановления отношений между двумя странами, после чего в ближайшее время последует ряд координационных встреч между дипломатами и представителями служб безопасности для возобновления сотрудничества", — сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Египет открыл воздушное пространство для Катара со вторника, 12 января. Ранее это сделали Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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