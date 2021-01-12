Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с оппозицией. Однако разговаривать с предателями он не собирается.

"Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси", — отметил белорусский лидер.