Украинский лидер Владимир Зеленский написал в Twitter о памятной дате для космонавтики — дне рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва.

Президент назвал Королёва "великим украинским учёным".

"Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва", — написал Зеленский.