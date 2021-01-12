Украинский лидер Владимир Зеленский написал в Twitter о памятной дате для космонавтики — дне рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва.
Президент назвал Королёва "великим украинским учёным".
"Сегодня день рождения великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва", — написал Зеленский.
Также он пригласил главу SpaceX Илона Маска посетить Житомир.
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