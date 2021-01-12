Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса, который позволит завершить боевые действия в регионе.
С таким обращением выступил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович на переговорах в Берлине.
"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход", — отметил представитель Украины.
По его словам, после этого с Москвы могут снять все санкции.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.