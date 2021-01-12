Стало известно, как Сноуден провёл новогодние праздники

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден встретил Новый год в России небольшим застольем.

Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

"Всё в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живёт на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", — отметил правозащитник.

По словам Кучерены, Сноудену не всё равно то, что сейчас происходит в США, и он скучает по родине.