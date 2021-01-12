Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден встретил Новый год в России небольшим застольем.
Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.
"Всё в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живёт на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", — отметил правозащитник.
По словам Кучерены, Сноудену не всё равно то, что сейчас происходит в США, и он скучает по родине.
"На сегодняшний день он остётся в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребёнок перед новым годом, так что всё у него хорошо", — добавил адвокат.
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