Лукашенко готов ответить на "бандитские санкции"

Из-за того, что против Белоруссии были введены санкции, Минск ответит тем же. Александр Лукашенко дал поручение правительству разработать "симметричный ответ".

Как передаёт "БелТА", Лукашенко заявил, что санкции против Белоруссии являются "бандитскими". Затем он добавил: реагировать необходимо соответствующим образом.

"Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это", — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что с предприятиями в стране всё хорошо, однако "неправильный шаг" Запада оставить без внимания нельзя.