Антигерой нашего времени: зачем в США хотят импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за объявление импичмента Дональду Трампу уже 13 января. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.

Ранее была принята резолюция, в которой нынешний американский лидер обвинялся в подстрекательствах к мятежу.

Трамп успел настолько сильно "насолить" американской политической элите, что та перестраховывается? Или во властных коридорах Штатов не уверены в успешном президентстве Байдена?

Комментирует научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксклюзивный материал для "Правды. Ру".

Трамп и выборы-2024: перспективы туманны

Эксперт рассказывает: мнение о том, что Трампа хотят "оградить" от выборов в 2024 году и не дать ему баллотироваться, не очень убедительно.

"Трампу уже 74 года. К выборам ему будет почти под 80 лет. Какие у него будут перспективы через четыре года? Довольно туманные", — уточняет Блохин.

Идея с импичментом между тем тоже не кажется реальной. Во-первых: импичмент — дело долгое, за менее чем девять дней, которые остались до инаугурации, его не провести.

"Они могут начать это дело. Но начать и закончить — это совершенно разные вещи. Чтобы импичмент состоялся, необходимо согласие республиканцев, которые в Сенате. Сенат начинает только 19 числа по графику работать. Поэтому, во-первых, времени нет", — сообщает Блохин.

Во-вторых: республиканцы не поддержат такой поворот событий, потому что будет нанесён колоссальный удар по имиджу Республиканской партии. Проигрыш Трампа, сложности в Сенате — всё это сделает их аутсайдерами, а импичмент может стать "добивающим" фактором.

Две цели жаждущих импичмента

Целей у тех, кто задумал импичмент, две: получить реванш за провал в 2016 году, когда Трамп победил, и "перевести на него стрелки", сделав виновным во всех американских проблемах.

"Хотя никакой политической целесообразности и вообще логики в этом нет никакой: отстранять от власти человека, который сам её отдаст через несколько дней. В основном сейчас все разговоры о Байдене, о новой команде, транзите власти и так далее, и тому подобное. Уже к Трампу особо не прислушиваются", — напоминает Блохин.

Так что происходящее можно назвать "демонстративным линчеванием", попыткой сделать из Трампа козла отпущения. И в современном, быстро меняющемся мире невозможно предугадать, что случится через четыре года и сможет ли Трамп пойти на выборы.

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