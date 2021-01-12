Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом

Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в будущем.

Об этом сообщило издание New York Times. По информации газеты, сейчас американский лидер должен банку около 300 миллионов долларов. За разрыв бизнес-отношений с Трампом высказался и другой крупный банк — Signature Bank, который является давним партнёром бизнесмена.

Ранее дочь Трампа Иванка входила в состав правления Signature Bank.