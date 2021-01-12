Джо Байден после вступления в должность президента США ужесточит ранее введённые антироссийские санкции. Такого мнения придерживается руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Какие-то санкции обязательно введут, иначе народ США Байдена не поймет. Сложно представить, чтобы человек, который вместе со всей Демократической партией несколько лет ругал администрацию Трампа за "чрезмерную мягкость" в отношении России, просто взял и ничего не сделал бы. Так что какие-то санкции обязательно последуют", — отметил эксперт.