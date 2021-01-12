Вашингтон, ты не прав: Китай вступился за Кубу

Заявления Штатов о том, что Куба "спонсирует терроризм", неправомерны и являются лишь элементом политического давления, уверены в Пекине.

Напомним, что обвинения для Кубы США объяснили данными о "неоднократной поддержке актов международного терроризма и укрытии террористов".

По мнению, которое выразил на брифинге официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, подобная риторика — лишь повод "прикрыть" различные санкции и элементы давления на страну "борьбой с антитеррором".

"Китай всегда выступал за то, чтобы международное сообщество рука об руку боролось с терроризмом, однако выступает решительно против политического давления и экономических санкций США в отношении Кубы под предлогом антитеррора", — уточнил Лицзянь.

Далее представитель МИД Китая сообщил, что Штатам стоит не ссориться с Кубой, а дружить с ней — такая политика поможет укреплению мира в регионе.