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Комиссар ЕС подвёл итоги блокировки Трампа в Twitter

Мир

Блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter — несправедливая цензура, которая стала возможна в силу общей ситуации в сфере социальных сетей. Инцидент показал, насколько ужасно организована данная сфера, уверен комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Комиссар ЕС подвёл итоги блокировки Трампа в Twitter

В беседе с журналистами Politico Бретон рассказал, что лично его ситуация возмутила. Приведя в пример "Дикий Запад", он подчеркнул: сейчас важно определить чёткие правила и стандарты работы, в рамках которых модераторы и администраторы должны выносить решения о блокировке или "заморозке" аккаунтов.

"Глядя на то, что произошло, Европа теперь не может полагаться на добрую волю американских социальных сетей. Нам необходимо чётко определить права, обязанности и гарантии их пользователей", — заявил комиссар.

Работа уже ведётся: около месяца назад в Еврокомиссии представили вариант законопроекта, который поможет ограничить полномочия IT-гигантов, если они захотят продолжить работу в ЕС.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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