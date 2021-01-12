Бастующий Чад: госслужащие недовольны своими зарплатами

К масштабной забастовке госслужащих Чада привели проблемы с их зарплатами, передаёт ВВС Swahili. По всей стране госслужащие отказываются выходить на работу, если им не будут платить больше.

Как оказалось, примерно четыре года назад в стране по инициативе властей случилось массовое "урезание" зарплат в секторе, также были сильно сокращены пособия и компенсационные выплаты.

По итогам обсуждения ситуации четыре крупнейших профсоюза Чада решили провести переговоры с властями, но они сорвались. В результате был организован митинг, на котором госслужащих попросили поддержать забастовку — пока кратковременную.

По сведениям одного из представителей профсоюза Мишеля Бакара, властям дадут три дня на обдумывание ситуации. Работать в это время будут только больницы — и то в "минимальном" режиме. Все остальные госслужащие проведут незапланированный "мини-отпуск" дома.