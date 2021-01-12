Миссия ВОЗ едет в Китай искать источник пандемии, не очень веря в успех

Специалисты ВОЗ в четверг начнут работать в Китае. Их задача найти истоки пандемии коронавируса.

Китай санкционировал этот визит в понедельник после почти годичных переговоров с ВОЗ, однако Дейл Фишер, эксперт ВОЗ, уже побывавший ранее в Ухане, сомневается, что миссия увенчается успехом.

Хотя он не ожидает от этой поездки получения всех ответов, Фишер считает, что шансы найти источник пандемии намного выше, чем год назад, потому что эксперты теперь знают гораздо больше о том, какие данные им нужно будет собрать на основе уже имеющейся информации, например, исследования антител из остаточных сывороток в других странах.

Выступая на китайском новостном канале CGTN, член команды и голландский эксперт по вирусам Марион Купманс объяснила суть миссии ВОЗ.

"Всё начинается с картографирования всей проделанной работы. Это важно, потому что это уже может помочь нам направить в определённом направлении последующие вопросы. Нас попросили обсудить с нашими коллегами в Китае, чтобы мы работали как настоящая научная экспедиция по отслеживанию. У нас нет задачи обвинять Китай. Речь идет о понимании и обучении для будущего нашей глобальной готовности".

Купманс уверена: