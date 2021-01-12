Помпео включил Кубу список государств - спонсоров терроризма

Администрация Трампа вернула Кубу в список государств-спонсоров терроризма. Это решение стало последней "подножкой" избранному президенту от уходящего.

Куба, которая теперь, через пять лет после того, как администрация Обамы-Байдена разморозила отношения с ней и ослабила ее изоляцию, опять подвергнется широкому спектру санкций и ограничений.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Куба неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма, предоставляя террористам "безопасную гав" и на основании этого настаивает, что её правительство должно быть лишено ресурсов, которые оно "использует для угнетения кубинского народа", а США должны противостоять его "пагубному вмешательству в Венесуэлу и в остальную часть Западного полушария"."

Гавана ответила на "недружественный шаг госдепа", назвав его "политическим оппортунизмом."

"Мы осуждаем циничную и лицемерную квалификацию Кубы как государства-спонсора терроризма, объявленную Соединенными Штатами", — написал в своем твиттере министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Этот шаг уходящей администрации также вызвал критику со стороны Демократической партии.

Сенатор Патрик Лихи (штат Вермонт) резко осудил это решение, заявив:

"Это откровенно политизированное назначение является насмешкой над тем, что было объективной мерой активной поддержки терроризма иностранными правительствами. Могу предположить, что Помпео намеренно стремится сделать все как можно сложнее для Байдена, который был вице-президентом Обамы во время оттепели между народами".

Напомним,