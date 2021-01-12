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Помпео включил Кубу список государств - спонсоров терроризма

Мир

Администрация Трампа вернула Кубу в список государств-спонсоров терроризма. Это решение стало последней "подножкой" избранному президенту от уходящего.

Помпео включил Кубу список государств - спонсоров терроризма

Куба, которая теперь, через пять лет после того, как администрация Обамы-Байдена разморозила отношения с ней и ослабила ее изоляцию, опять подвергнется широкому спектру санкций и ограничений.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Куба неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма, предоставляя террористам "безопасную гав" и на основании этого настаивает, что её правительство должно быть лишено ресурсов, которые оно "использует для угнетения кубинского народа", а США должны противостоять его "пагубному вмешательству в Венесуэлу и в остальную часть Западного полушария"."

Гавана ответила на "недружественный шаг госдепа", назвав его "политическим оппортунизмом."

"Мы осуждаем циничную и лицемерную квалификацию Кубы как государства-спонсора терроризма, объявленную Соединенными Штатами", — написал в своем твиттере министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Этот шаг уходящей администрации также вызвал критику со стороны Демократической партии.

Сенатор Патрик Лихи (штат Вермонт) резко осудил это решение, заявив:

"Это откровенно политизированное назначение является насмешкой над тем, что было объективной мерой активной поддержки терроризма иностранными правительствами. Могу предположить, что Помпео намеренно стремится сделать все как можно сложнее для Байдена, который был вице-президентом Обамы во время оттепели между народами".

Напомним,

  • всего два дня назад Помпео объявил, что он прекращает все "добровольно введенные ограничения" на дипломатические отношения США с Тайванем, вызвав осуждение со стороны Китая;
  • в воскресенье Помпео заявил, что администрация также планирует объявить поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене иностранной террористической организацией, за день до инаугурации Байдена.
Автор: Ольга Лебедева
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